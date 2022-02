Il luogo di Aimo e Nadia – Milano

(Di lunedì 21 febbraio 2022) IldiVia Montecuccoli, 6 – 20147Tel. 02/416886 Sito Internet: www..com Tipologia: ricercata Prezzi: menù degustazione territori 280€, percorso d’estate 230€ Giorno di chiusura: Domenica OFFERTA Si conferma uno degli indirizzi gourmet assolutamente da provare se si viene a, nonostante la sua posizione per nulla centrale. La cucina è guidata dagli chef Alessandro Negrini e Fabio Pisani, che, insieme, hanno saputo dare un volto nuovo e contemporaneo all’antica osteria creata da. Che il legame con il passato non si sia per niente spezzato lo si evince anche da ...

