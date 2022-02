Parla Anthony Lobello | il marito-allenatore della Fontana | “Mai chiesto di diventare ct”

(Di sabato 19 febbraio 2022) Ildi Arianna, hato in merito alle turbolenti relazioni con la Federghiaccio e ha replicato al suo presidente Andrea Gios, dettosi disponibile a tutto tranne che a un suo ruolo da ‘head coach’ come lo definisce. Ecco le sue parole: Maidict. Credo che le relazioni possano andare in direzioni differenti e c’è sempre un modo per risolvere i problemi. Non importa cosa tu possa pensare di un’altra persona ma a volte devi lavorare insieme per un obiettivo. Disponibile a incontrarlo? Certo, assolutamente, ma bisogna avere la volontà di risolvere il problema”. SportFace.

Il ministero russo della Difesa con un comunicato pubblicato sul suo sito webdi 'personale ... ORE 8 -Blinken ha accettato un nuovo incontro con Sergei Lavrov. Lo ha reso noto il...Il marito-allenatore di Arianna Fontana, Anthony Lobello, ha parlato in merito alle turbolenti relazioni con la Federghiaccio e ha replicato al suo presidente Andrea Gios, dettosi disponibile a tutto ...