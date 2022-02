Non una di meno scende in piazza a Milano: “Ve lo buchiamo sto patriarcato” (Di sabato 19 febbraio 2022) Il collettivo femminista “Non una di meno” ha organizzato un flash mob a Milano, in piazza Duomo, proprio dove nella notte di Capodanno si sono consumate una serie di violenze ai danni di alcune ragazze. “Stop alla violenza sulle donne e alla discriminazione di genere nei confronti delle persone LGBTQ+”, è questo che l’organizzazione chiede pubblicamente a gran voce, preannunciando un grande sciopero programmato per l’8 marzo 2022, giorno della Festa della donna. Nel corso della manifestazione le attiviste hanno bucato centinaia di palloncini rosa, colore simbolo del collettivo, urlando il motto: “Ve lo buchiamo sto patriarcato”. Durante l’evento sono stati esposti dei cartelloni con dei dati che testimoniano un netto peggioramento della violenza sulle donne negli ultimi anni. Nel 2021, infatti, i ... Leggi su news.robadadonne (Di sabato 19 febbraio 2022) Il collettivo femminista “Non una di” ha organizzato un flash mob a, inDuomo, proprio dove nella notte di Capodanno si sono consumate una serie di violenze ai danni di alcune ragazze. “Stop alla violenza sulle donne e alla discriminazione di genere nei confronti delle persone LGBTQ+”, è questo che l’organizzazione chiede pubblicamente a gran voce, preannunciando un grande sciopero programmato per l’8 marzo 2022, giorno della Festa della donna. Nel corso della manifestazione le attiviste hanno bucato centinaia di palloncini rosa, colore simbolo del collettivo, urlando il motto: “Ve losto”. Durante l’evento sono stati esposti dei cartelloni con dei dati che testimoniano un netto peggioramento della violenza sulle donne negli ultimi anni. Nel 2021, infatti, i ...

repubblica : Crisanti compra una villa del '600: 'Ho fatto un mutuo con mia moglie. Non mi sono arricchito con il Covid' [di Enr… - marcocappato : Poi ci sono i fenomeni che spiegano che “i radicali di una volta sapevano scrivere i referendum”. Peccato che la Co… - CarloCalenda : Noi non accettiamo il confronto con M5S e Fratelli d’Italia. È una scelta netta, perché il dialogo si fa a partire… - CiccioRif : @pap1pap Sarebbe un modo per fare qualche milioncino, ma penso che non sarebbe una buona pubblicità per il nostro c… - tal_Marco : RT @glmdj: @SandroSca ieri sera non hanno fatto 3 passaggi si seguito; una squadra dall'enorme potenziale, che gioca in questo modo. Verame… -