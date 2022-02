Monaco, piace un terzino del Barcellona (Di sabato 19 febbraio 2022) Il Monaco negli scorsi giorni ha fatto visita al Barcellona per parlare del futuro di Sergino Dest. L'americano, che a gennaio era tra i... Leggi su calciomercato (Di sabato 19 febbraio 2022) Ilnegli scorsi giorni ha fatto visita alper parlare del futuro di Sergino Dest. L'americano, che a gennaio era tra i...

Advertising

PasqualeMarro : #CharlenediMonaco in bilico: Alberto ha una posizione che non piace - Monaco_Leonardo : RT @marcocappato: Poi ci sono i fenomeni che spiegano che “i radicali di una volta sapevano scrivere i referendum”. Peccato che la Consulta… - IosonoScala : @FioriFlavio @Mariattilio25 @GoldenDaveMno <<Un guerriero vide un monaco in una grotta... Chiese che cosa faceva lì… - CalcioNews24 : Il #BayernMonaco punta #Bremer - F7derico : @ApacheRossonero Mi piace 0, avrei preferito la livrea gulf utilizzata a Monaco o al massimo un arancio nero o arancio gradite -