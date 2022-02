Calciomercato Juve, il Barcellona continua a tentare De Ligt (Di sabato 19 febbraio 2022) Il futuro di Matthijs De Ligt alla Juve resta in bilico. Il difensore olandese nel mirino del Barcellona: le ultime sul Calciomercato Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il futuro di Matthijs De Ligt a Torino è tutt’altro che sicuro. L’olandese, con le sue prestazioni, sta attirando a sè gli interessi degli altri top club europei, Barcellona in primis. Secondo quanto riportato dal quotidiano, il club blaugrana avrebbe già parlato con Raiola, ribadendo il proprio interesse per il numero 4, che potrebbe rappresentare il grande colpo dell’estate. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 febbraio 2022) Il futuro di Matthijs Deallaresta in bilico. Il difensore olandese nel mirino del: le ultime sulCome riferito dalla Gazzetta dello Sport, il futuro di Matthijs Dea Torino è tutt’altro che sicuro. L’olandese, con le sue prestazioni, sta attirando a sè gli interessi degli altri top club europei,in primis. Secondo quanto riportato dal quotidiano, il club blaugrana avrebbe già parlato con Raiola, ribadendo il proprio interesse per il numero 4, che potrebbe rappresentare il grande colpo dell’estate. L'articolo proviene da Calcio News 24.

