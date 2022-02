Michelle Impossibile | dopo la trasmissione Eros Ramazzotti scrive un post da brividi

Leggi su cityroma

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Nella serata di ieri, mercoledì 16 febbraio 2022 è andata in onda la prima puntata di. E’ stata sicuramente una grande serata fatta di musica, di spettacolo, ma anche e soprattutto tante emozioni. Sul finire della puntata, sembra che ci sia stato un momento davvero speciale. Chi ha avuto modo di vedere la puntata sa bene a cosa ci riferiamo, ovvero al momento in cuiè entrato in studio., grande successo per lo show della conduttrice L’entrata in studio diè stata per tutti una vera sorpresa, soprattutto per tutti i fan della coppia, che sperano ancora che i due possano tornare insieme. I due si sono divertiti insieme sul palco, hanno dato vita ad un siparietto molto simpatico ma ...