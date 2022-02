Mani pulite trent’anni dopo, un mood per pochi intimi (Di venerdì 18 febbraio 2022) Mani pulite fu tante cose insieme e tra queste di certo rappresentò anche il primo esempio di una saldatura tra la magistratura inquirente, in cerca di un maggiore coinvolgimento da parte dell’opinione pubblica alle inchieste in corso, e il sistema mediale, a sua volta interessato a far crescere, in un’epoca dove il dominio della Rete era ancora molto lontano, lettori e telespettatori. Una connivenza di scopo mai più dissoltasi in Italia che in tante occasioni poi è servita a inquinare i pozzi piuttosto che a informare i cittadini o garantire gli imputati, e che nel biennio più drammatico di quella stagione, dal 1992 al 1994, è stata la leva perfetta per popolarizzare la furia iconoclasta, che covava sotto la cenere, verso la politica e i suoi rappresentanti a tutti i livelli. Da quella congiuntura nacque in tutta Italia un clima collettivo di ... Leggi su formiche (Di venerdì 18 febbraio 2022)fu tante cose insieme e tra queste di certo rappresentò anche il primo esempio di una saldatura tra la magistratura inquirente, in cerca di un maggiore coinvolgimento da parte dell’opinione pubblica alle inchieste in corso, e il sistema mediale, a sua volta interessato a far crescere, in un’epoca dove il dominio della Rete era ancora molto lontano, lettori e telespettatori. Una connivenza di scopo mai più dissoltasi in Italia che in tante occasioni poi è servita a inquinare i pozzi piuttosto che a informare i cittadini o garantire gli imputati, e che nel biennio più drammatico di quella stagione, dal 1992 al 1994, è stata la leva perfetta per popolarizzare la furia iconoclasta, che covava sotto la cenere, verso la politica e i suoi rappresentanti a tutti i livelli. Da quella congiuntura nacque in tutta Italia un clima collettivo di ...

