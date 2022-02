Fabio Novembre: il design come attitudine narrativa (Di venerdì 18 febbraio 2022) Life&People.it Novembre Studio, sotto la guida di Fabio Novembre, da oltre vent’anni opera in diversi ambiti legati alla progettazione, architettura, interni, product design e graphic design. L’approccio altamente riconoscibile, è caratterizzato dal segno del suo fondatore che si relaziona ai molteplici progetti con un immaginario stratificato in cui ogni elemento diventa funzionale al racconto di una storia strettamente legata alla committenza. In ambito architettonico i lavori più importanti dello studio sono senza dubbio il progetto della sede del club AC Milan “Casa Milan”, il concept dei flagship Mediaworld, il progetto residenziale ad Abu Dhabi Al Gurm Villa, il sistema retail per Stuart Weitzman, l’Una Hotel Vittoria di Firenze, gli showroom del brand Bisazza. In ambito grafico ha ... Leggi su lifeandpeople (Di venerdì 18 febbraio 2022) Life&People.itStudio, sotto la guida di, da oltre vent’anni opera in diversi ambiti legati alla progettazione, architettura, interni, producte graphic. L’approccio altamente riconoscibile, è caratterizzato dal segno del suo fondatore che si relaziona ai molteplici progetti con un immaginario stratificato in cui ogni elemento diventa funzionale al racconto di una storia strettamente legata alla committenza. In ambito architettonico i lavori più importanti dello studio sono senza dubbio il progetto della sede del club AC Milan “Casa Milan”, il concept dei flagship Mediaworld, il progetto residenziale ad Abu Dhabi Al Gurm Villa, il sistema retail per Stuart Weitzman, l’Una Hotel Vittoria di Firenze, gli showroom del brand Bisazza. In ambito grafico ha ...

