Cento gatti sequestrati ad accumulatori seriali

Un centinaio di gatti sono stati sequestrati nel 2021 a tre accumulatori seriali di Milano e affidati al Parco Rifugio del Comune di Milano. Appello per trovare loro una casa

Cento gatti sequestrati ad accumulatori seriali il Giornale Cento gatti sequestrati ad accumulatori seriali Nonostante ciò, dei cento gatti entrati quest'anno alla struttura dopo i tre maxi sequestri, oltre la metà sono stati dati in affidamento. In alcuni casi a prenderli sono proprio i volontari e i ...

Oltre 100 gatti tolti a tre accumulatori seriali Sono oltre un centinaio i gatti sequestrati nel 2021 a tre accumulatori seriali. Ad occuparsi di loro, il Gattile comunale di Milano ...

