Sono stata sequestrata in auto | picchiata e stuprata da tre ventenni

Le accuse sono pesantissime. Una giovane donna ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale di gruppo perpetrata da tre ventenni. In seguito alla denuncia della ragazza, i carabinieri a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia...

Ultime Notizie dalla rete : Sono stata Bimba scomparsa nel 2019 è stata ritrovata viva, era nascosta in un sottoscala È in buona salute ed è stata affidata al suo tutore legale e alla sorella maggiore, ha affermato la polizia mentre i genitori sono stati accusati di aver interferito con la custodia della piccola e ...

Harry e Meghan verso l'addio?/ Il Principe solo al Super Bowl, e il body language... Tra i suoi piani non c'è forse mai stata la volontà di integrarsi all'interno della Royal family. ... I rapporti con il padre e il fratello, infatti, sono tesi. Anche le manovre diplomatiche intentate ...

Salvai rivela: "All'età di 4 anni sono stata colpita da un linfoma di Hodgkin" Tutto Juve Fiè, incendio devasta un fienile Le fiamme si sono sviluppate dalle 23 della scorsa notte e sono state domate grazie al massiccio intervento dei vigili del fuoco ...

Lavoravano privi di Green pass, sanzionati in sei Sei lavoratori sprovvisti di green pass impegnati nella raccolta di radicchio in un’azienda agricola di Rocca di Neto sono stati individuati da personale della polizia amministrativa della Questura di ...

