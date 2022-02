Sicurezza - Fiat in cima alla classifica EuroNCAP dei commerciali leggeri

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Non solo crash test e stelle assegnate alle auto più sicure. Per la seconda volta, dopo la primarisalente a un anno fa, l'Euro NCAP ha pubblicato i risultati di test sulladei sistemi Adas nei veicoli, i più utilizzati dalle flotte, e le sorprese non mancano. In particolare, l'ente che certifica il grado didei veicoli con i suoi severi test ha registrato alcuni miglioramenti significativi sul fronte della disponibilità di sistemi di frenata di emergenza, limitatore di velocità, supporto di corsia e promemoria delle cinture di, nonché sulle prestazioni della tecnologia diattiva. E, per la prima volta, uno degli Lcv presi in esame ha ottenuto un punteggio di platino. Si tratta del ...