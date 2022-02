PCOS una sindrome a più facce anche senza ovaio policistico

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 febbraio 2022) ( Milano, 17 Febbraio 2022 ) - Milano, 17 Febbraio 2022. Ladell') è una condizione dove le ovaie producono una quantità eccessiva di androgeni, ormoni sessuali maschili, fisiologicamente presenti nella donna in quantità ridotte. Il riferimento all'rimanda alla predi numerose piccole cisti, delle sacche piene di fluido, che formano le ovaie. In verità, non sempre questa caratteristica è presente nelle donne. Infatti, si tratta di unaa piùcon manifestazioni cliniche non sempre riconducibili alla predi cisti ovariche. I diversi tipi diNel maggio del 2003 una conferenza di esperti internazionale ...