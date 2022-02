Gestione file e applicazioni Android da cellulare e computer (Di giovedì 17 febbraio 2022) Un telefono con Android si comporta a tutti gli effetti come un PC: anche sul telefono i file vengono organizzati in cartelle in modo gerarchico. Quando salviamo dei file dal browser o conserviamo le immagini sul telefono possiamo accedervi velocemente utilizzando dei gestori file, così da poter vedere e modificare tutti i file, farne copie di backup, cancellarli o copiarli in altre cartelle. Le app di Gestione file non mancano su Android, ma molte presentano troppe pubblicità o funzioni superflue che nessuno utilizzerà mai, appesantendo l'esecuzione sul telefono. Nella guida che segue vi mostreremo i migliori gestori file leggeri e completi da utilizzare su Android, dando la priorità alle app che presentano un basso ... Leggi su navigaweb (Di giovedì 17 febbraio 2022) Un telefono consi comporta a tutti gli effetti come un PC: anche sul telefono ivengono organizzati in cartelle in modo gerarchico. Quando salviamo deidal browser o conserviamo le immagini sul telefono possiamo accedervi velocemente utilizzando dei gestori, così da poter vedere e modificare tutti i, farne copie di backup, cancellarli o copiarli in altre cartelle. Le app dinon mancano su, ma molte presentano troppe pubblicità o funzioni superflue che nessuno utilizzerà mai, appesantendo l'esecuzione sul telefono. Nella guida che segue vi mostreremo i migliori gestorileggeri e completi da utilizzare su, dando la priorità alle app che presentano un basso ...

