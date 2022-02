Barcellona-Napoli, le formazioni ufficiali: la decisione su Osimhen! (Di giovedì 17 febbraio 2022) Sono state appena diramate le formazioni ufficiali della sfida di andata dei sedicesimi di Europa League tra Barcellona e Napoli. Spalletti schiera Juan Jesus terzino sinistro al posto dell’acciaccato Mario Rui. Recupera invece Osimhen, che guiderà l’attacco. Davanti con Insigne e Zielinski c’è Elmas. In porta tocca a Meret. Di seguito le scelte di Xavi e Spalletti per il match del Camp Nou: Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Mingueza, Piquè, Eric Garcia, Jordi Alba; Nico Gonzalez, De Jong, Pedri; Traorè, Aubameyang, Ferran Torres. Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Anguissa, Fabian Ruiz; Insigne, Zielinski, Elmas; Osimhen. Leggi su rompipallone (Di giovedì 17 febbraio 2022) Sono state appena diramate ledella sfida di andata dei sedicesimi di Europa League tra. Spalletti schiera Juan Jesus terzino sinistro al posto dell’acciaccato Mario Rui. Recupera invece Osimhen, che guiderà l’attacco. Davanti con Insigne e Zielinski c’è Elmas. In porta tocca a Meret. Di seguito le scelte di Xavi e Spalletti per il match del Camp Nou:(4-3-3): Ter Stegen; Mingueza, Piquè, Eric Garcia, Jordi Alba; Nico Gonzalez, De Jong, Pedri; Traorè, Aubameyang, Ferran Torres.(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Anguissa, Fabian Ruiz; Insigne, Zielinski, Elmas; Osimhen.

Advertising

capuanogio : ?? Da qualche settimana il #Barcellona ha preso contatti con l'entourage di #Koulibaly per sondare la disponibilità… - sscnapoli : ??? #BarcellonaNapoli sarà diretta dall’arbitro rumeno Kovacs. #UEL ?? #ForzaNapoliSempre - sscnapoli : ?? #BarcellonaNapoli, informazioni sulla sicurezza e procedure di accesso per i tifosi azzurri presenti al Camp Nou… - UppyCalcio : ? Alle 18.45 si terrà la partita tra #Barcellona e #Napoli. ?? Oltre al fatto che si sfidano due squadre molto for… - browncis1 : Il Napoli a Barcellona non perde mai -