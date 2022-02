Ucraina – Russia | sul podio olimpico un abbraccio tra gli atleti

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Pechino – Un, fra l’atleta ucraino Oleksandr Abramenko, e il russo Llia Burov, alle Olimpiadi di Pechino, scioglie per un momento la tensione che da settimane si accumula fra Kiev e Mosca, e oltre in Europa e negli Stati Uniti, in seguito al dispiegamento di decine di migliaia di militari russi a ridosso delle frontiere ucraine. Per la prima volta dall’inizio dei Giochi il 4 febbraio sono saliti sullo stesso, quello per la premiazione del freestyle aerieal maschile un atleta ucraino e uno russo. Abramenko ha vinto la medaglia d’argento, la prima medaglia per l’a questi Giochi, l’atleta cinese Qi Guangpu, l’oro, e il russo Llia Burov il bronzo. Abramenko, come anche Qi, sulsi è avvolto nella bandiera nazionale. Burov non ha potuto farlo, per le sanzioni per il doping che impongono agli ...