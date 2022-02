Subito dopo il GF Vip, Soleil Sorge protagonista di un programma su Italia 1 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’imminente futuro professionale di Soleil Sorge è già deciso ed è decisamente brillante; probabilmente ben più brillante rispetto a quello di tante colleghe del Grande Fratello Vip 6. Stando a quanto riporta il settimanale Nuovo TV in edicola questa settimana, nonché il portale FanPage, terminata l’avventura nella Casa di Cinecittà, Soleil Sorge sarà a fianco di Barbara D’Urso e di Antonella Elia al timone della nuova edizione de “La Pupa e il Secchione”. Ecco infatti cosa troviamo scritto sulla copertina del settimanale sotto una foto delle tre donne: “Barbara D’Urso rilancia il divertente format di Italia 1 con Antonella Elia e la gieffina Soleil Sorge. Ritorno in prima serata con Pupe, Secchioni e sorprese shock”. Dello stesso argomento potrebbe interessarti ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’imminente futuro professionale diè già deciso ed è decisamente brillante; probabilmente ben più brillante rispetto a quello di tante colleghe del Grande Fratello Vip 6. Stando a quanto riporta il settimanale Nuovo TV in edicola questa settimana, nonché il portale FanPage, terminata l’avventura nella Casa di Cinecittà,sarà a fianco di Barbara D’Urso e di Antonella Elia al timone della nuova edizione de “La Pupa e il Secchione”. Ecco infatti cosa troviamo scritto sulla copertina del settimanale sotto una foto delle tre donne: “Barbara D’Urso rilancia il divertente format di1 con Antonella Elia e la gieffina. Ritorno in prima serata con Pupe, Secchioni e sorprese shock”. Dello stesso argomento potrebbe interessarti ...

