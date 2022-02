Studenti in piazza venerdì, Lamorgese: “Non sono preoccupata. I giovani devono esprimere le loro idee” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) "Non ho grande preoccupazione per le manifestazioni di venerdì e ritengo che i giovani debbano esprimere le loro idee". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 16 febbraio 2022) "Non ho grande preoccupazione per le manifestazioni die ritengo che idebbanole". L'articolo .

