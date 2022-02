Scuola: manca l'aula, alunni ospitati in canonica (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Continua l'odissea dei 10 bambini della Scuola dell'infanzia del plesso scolastico 'San Giovanni Bosco' di Marinella di Selinunte, frazione di Castelvetrano (Trapani) che da settembre non hanno una ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Continua l'odissea dei 10 bambini delladell'infanzia del plesso scolastico 'San Giovanni Bosco' di Marinella di Selinunte, frazione di Castelvetrano (Trapani) che da settembre non hanno una ...

Ultime Notizie dalla rete : Scuola manca Scuola: manca l'aula, alunni ospitati in canonica Continua l'odissea dei 10 bambini della scuola dell'infanzia del plesso scolastico 'San Giovanni Bosco' di Marinella di Selinunte, frazione di Castelvetrano (Trapani) che da settembre non hanno una classe. A ospitarli è ora la parrocchia ...

