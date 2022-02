Programmi per aumentare velocità su connessioni lente (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La connessione Internet in Italia non è sempre così veloce come pubblicizzata in TV, visto che non è possibile portare la fibra ottica FTTH in tutte le case. Questo porta molti utenti a doversi accontentare di connessioni con velocità di download inferiori ai 20 Megabit al secondo, già oggi inadeguate per alcuni servizi di streaming. Chi ha una connessione lenta non deve però demordere: in attesa di poter accedere ad una connessione davvero veloce può utilizzare i trucchi consigliati in questa guida per aumentare la velocità sulle connessioni lente come ADSL e FTTC degradata (sotto i 20 Megabit al secondo). Questi Programmi ottimizzato la connessione Internet e permettono di percepire una maggiore velocità nell'apertura delle pagine e durante la ... Leggi su navigaweb (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La connessione Internet in Italia non è sempre così veloce come pubblicizzata in TV, visto che non è possibile portare la fibra ottica FTTH in tutte le case. Questo porta molti utenti a doversi accontentare dicondi download inferiori ai 20 Megabit al secondo, già oggi inadeguate per alcuni servizi di streaming. Chi ha una connessione lenta non deve però demordere: in attesa di poter accedere ad una connessione davvero veloce può utilizzare i trucchi consigliati in questa guida perlasullecome ADSL e FTTC degradata (sotto i 20 Megabit al secondo). Questiottimizzato la connessione Internet e permettono di percepire una maggiorenell'apertura delle pagine e durante la ...

