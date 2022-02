Peste suina africana. Attivo un numero regionale per segnalare le carcasse di cinghiali (Di mercoledì 16 febbraio 2022) In Toscana è stato attivato il numero unico regionale (0573 - 306655) per segnalare carcasse di cinghiali rinvenuti morti. Lo scopo è quello di monitorare e prevenire l'eventuale presenza di Peste ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 16 febbraio 2022) In Toscana è stato attivato ilunico(0573 - 306655) perdirinvenuti morti. Lo scopo è quello di monitorare e prevenire l'eventuale presenza di...

