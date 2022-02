Napoli, infortunio in allenamento per Osimhen. In dubbio per Barcellona-Napoli? (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Guai per il Napoli alla vigilia del match di Europa League contro il Barcellona. All’allenamento di questa mattina, infatti, non ha partecipato Victor Osimhen. Secondo quanto filtra da Castel Volturno (notizia riportata da Calciomercato.com), l’attaccante nigeriano si è fatto male durante l’allenamento di ieri. Ha rimediato una botta, dunque oggi non ha partecipato alla seduta con i compagni di squadra per sottoporsi alle opportune terapie. Non è una buona notizia a poche ore dalla gara di domani pomeriggio contro gli uomini di Xavi. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Guai per ilalla vigilia del match di Europa League contro il. All’di questa mattina, infatti, non ha partecipato Victor. Secondo quanto filtra da Castel Volturno (notizia riportata da Calciomercato.com), l’attaccante nigeriano si è fatto male durante l’di ieri. Ha rimediato una botta, dunque oggi non ha partecipato alla seduta con i compagni di squadra per sottoporsi alle opportune terapie. Non è una buona notizia a poche ore dalla gara di domani pomeriggio contro gli uomini di Xavi. L'articolo ilsta.

