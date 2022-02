Lo scorpione di Gliozzi: il gol in Frosinone-Como è un capolavoro [VIDEO] (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Uno dei risultati più importanti e a sorpresa dell’ultima giornata del campionato di Serie B è stato il blitz del Como sul campo del Frosinone. Como in vantaggio con Gliozzi, immediata la reazione del Frosinone che ha raggiunto il pareggio con Zampano, al 43? è Nicholas Ioannou a siglare la rete del definitivo 1-2. La partita è da ricordare per la prodezza di Gliozzi, il gol può essere considerato già uno dei più belli della stagione. L’attaccante si è messo in mostra con un scorpione alla Ibrahimovic che ha fatto il giro dei social. GOLAZO DE TACO de Ettore Gliozzi en la Serie B de Italia! ???pic.twitter.com/SyDG29dnvF — Fodboldworld (@fodboldword) February 16, 2022 L'articolo Lo scorpione di Gliozzi: il gol in ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Uno dei risultati più importanti e a sorpresa dell’ultima giornata del campionato di Serie B è stato il blitz delsul campo delin vantaggio con, immediata la reazione delche ha raggiunto il pareggio con Zampano, al 43? è Nicholas Ioannou a siglare la rete del definitivo 1-2. La partita è da ricordare per la prodezza di, il gol può essere considerato già uno dei più belli della stagione. L’attaccante si è messo in mostra con unalla Ibrahimovic che ha fatto il giro dei social. GOLAZO DE TACO de Ettoreen la Serie B de Italia! ???pic.twitter.com/SyDG29dnvF — Fodboldworld (@fodboldword) February 16, 2022 L'articolo Lodi: il gol in ...

