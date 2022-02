La Consulta ha dato via libera a quattro referendum sulla Giustizia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) AGI - La Corte Costituzionale, riunita in camera di consiglio, ha finora ritenuto ammissibili 4 quesiti referendari in materia di Giustizia: in particolare, si tratta di quelli sull'abrogazione delle disposizioni in materia di incandidabilità previste dalla legge Severino, sulla limitazione delle misure cautelari, sulla separazione delle funzioni dei magistrati e sulla eliminazione delle liste di presentatori per l'elezione dei togati del Csm. I 4 quesiti sono stati ritenuti ammissibili, spiega Palazzo della Consulta, "perché le rispettive richieste non rientrano in alcuna delle ipotesi per le quali l'ordinamento costituzionale esclude il ricorso all'istituto referendario". Leggi su agi (Di mercoledì 16 febbraio 2022) AGI - La Corte Costituzionale, riunita in camera di consiglio, ha finora ritenuto ammissibili 4 quesiti referendari in materia di: in particolare, si tratta di quelli sull'abrogazione delle disposizioni in materia di incandidabilità previste dalla legge Severino,limitazione delle misure cautelari,separazione delle funzioni dei magistrati eeliminazione delle liste di presentatori per l'elezione dei togati del Csm. I 4 quesiti sono stati ritenuti ammissibili, spiega Palazzo della, "perché le rispettive richieste non rientrano in alcuna delle ipotesi per le quali l'ordinamento costituzionale esclude il ricorso all'istituto referendario".

