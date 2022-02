“Je ne dis pas n’importe quoi !” | échange tendu entre Anne-Sophie Lapix et Valérie Pécresse

Advertising

444eme : @yiunescadenasse @pvsabb j'aurai pas dis non UwU - safae_zhl : @iamcapital_ @nola_daarling Enfaite tu l’as dis tellement normalement ssjskskskdkdks c pas normal AHAAHAHAHAAHAHAHAA - tanttuM : @pas_moyenn Haha si tu le dis -

Ultime Notizie dalla rete : dis pas

Rai News

Mike Tindall a révélé dans l'un de ses podcasts sur The Good, The Bad and The Rugby qu' il voulait connaître les faux -de la duchesse de Cambridge pour se moquer d'elle après. ' Mon pote,- ...' Et puis, il n'y ade place pour tout le monde' , a - t - elle ajouté. ' Ce que je vous, je ne l'ai jamais dit. Je prends la parole parce que je n'ai jamais osé le faire . J'ai toujours eu ...Je ne me dis pas que je vais faire le nouveau film de Stéphane pour cette raison: il faut que je sois lui, je veux être Philippe Lemesle." Moins un plan de carrière que l'envie de suivre ses ...Cela ne vous a pas gênés qu’en mandarin, Téo signifie “rat” ? », leur dis-je avec le plus grand sérieux. J’ai admiré la retenue avec laquelle ils ont bafouillé que la Chine n’était pas dans leurs ...