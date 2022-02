“Che botta”. UeD, il fuoriprogramma davanti a tutto lo studio. E al tronista (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Momento difficile a ‘Uomini e Donne’ per uno dei volti del dating show. Durante il suo ingresso in studio, la donna in questione è infatti caduta dalle scale e si sono vissuti attimi di tensione. Tutti stavano attendendo il suo arrivo e all’improvviso è successo l’inaspettato, generando ovviamente paura nel programma. Subito uno dei protagonisti si è avvicinato per prestarle soccorso e sincerarsi immediatamente delle sue condizioni. Una vicenda che ha ricordato quella di Gemma Galgani, che fece una caduta simile. Intanto, il tronista Luca Salatino di ‘Uomini e Donne’ ha fatto un racconto molto sofferto al settimanale ‘Nuovo Tv’: “Ho sofferto di depressione. Ho toccato il fondo quando sono stato costretto a stare a letto per nove mesi. Poi un’altra esperienza negativa: il bullismo. “Tornavo a casa pieno di lividi, ma poi la boxe mi ha salvato e fatto ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Momento difficile a ‘Uomini e Donne’ per uno dei volti del dating show. Durante il suo ingresso in, la donna in questione è infatti caduta dalle scale e si sono vissuti attimi di tensione. Tutti stavano attendendo il suo arrivo e all’improvviso è successo l’inaspettato, generando ovviamente paura nel programma. Subito uno dei protagonisti si è avvicinato per prestarle soccorso e sincerarsi immediatamente delle sue condizioni. Una vicenda che ha ricordato quella di Gemma Galgani, che fece una caduta simile. Intanto, ilLuca Salatino di ‘Uomini e Donne’ ha fatto un racconto molto sofferto al settimanale ‘Nuovo Tv’: “Ho sofferto di depressione. Ho toccato il fondo quando sono stato costretto a stare a letto per nove mesi. Poi un’altra esperienza negativa: il bullismo. “Tornavo a casa pieno di lividi, ma poi la boxe mi ha salvato e fatto ...

Advertising

La7tv : #lariachetira Botta e risposta tra @DelmastroAndrea e @lucianonobili sulle posizioni politiche dei leader: 'Nobili!… - IlContiAndrea : Le città in lockdown. Milano spenta. Che botta #DocNelleTueMani2 - Penombra_90 : @federic00721159 Per quello dovete aspettare che escano e lui si sacrifichi per darle la famosa botta come ha prome… - elliotmfs : viao per poco non sono caduto di faccia con la bici nel cespuglio che botta ok hen ti penso - Gab78asr : @mascio82 @SkySport Faceva più ridere la finta botta che ha preso a San Siro sul 3-0 ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Che botta Referendum eutanasia, chi ha sbagliato davvero sul fine vita e chi rischia di sbagliare ancora E non offendiamoci noi italiani se magari in una botta senziente qualcuno di noi si trova ad ammettere che un signor Rossi qualunque ha il diritto potenziale di esprimersi sul fine vita ma questo ...

Lettera aperta di Andrea Demagistris al primo cittadino Marta Giovannini Un botta e risposta tra sindaco e vice sindaco, con quest'ultimo ormai ex, dopo la revoca della nomina ... Motivo della vicenda una lettera che sarebbe stata inviata da Demagistris all'Unesco el al ...

Olimpiadi invernali - Che botta! L'americano Beniers colpito al volto dal bastone dell'avversario Eurosport IT Casarini riprende l’Alcione, altro pareggio per il Borgo Al 35’ arriva il vantaggio della formazione di mister Cusatis, oggi in tribuna perché squalificato: percussione per vie centrali di Bangal che, una volta entrato in area, scarta il portiere e conclude ...

Casarini riprende l’Alciano, altro pareggio per il Borgo Al 35’ arriva il vantaggio della formazione di mister Cusatis, oggi in tribuna perché squalificato: percussione per vie centrali di Bangal che, una volta entrato in area, scarta il portiere e conclude ...

E non offendiamoci noi italiani se magari in unasenziente qualcuno di noi si trova ad ammettereun signor Rossi qualunque ha il diritto potenziale di esprimersi sul fine vita ma questo ...Une risposta tra sindaco e vice sindaco, con quest'ultimo ormai ex, dopo la revoca della nomina ... Motivo della vicenda una letterasarebbe stata inviata da Demagistris all'Unesco el al ...Al 35’ arriva il vantaggio della formazione di mister Cusatis, oggi in tribuna perché squalificato: percussione per vie centrali di Bangal che, una volta entrato in area, scarta il portiere e conclude ...Al 35’ arriva il vantaggio della formazione di mister Cusatis, oggi in tribuna perché squalificato: percussione per vie centrali di Bangal che, una volta entrato in area, scarta il portiere e conclude ...