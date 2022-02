Sei strutture per l'emergenza. Baldelli: 'Cancellata la centralizzazione scelta dalla precedente giunta' (Di martedì 15 febbraio 2022) ANCONA - È un pacchetto da 923 milioni quello che compendia gli investimenti del Masterplan in edilizia sanitaria messo in campo dalla Regione, tra interventi in esecuzione, cantierizzazione e ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 15 febbraio 2022) ANCONA - È un pacchetto da 923 milioni quello che compendia gli investimenti del Masterplan in edilizia sanitaria messo in campoRegione, tra interventi in esecuzione, cantierizzazione e ...

Advertising

ItalyEures : Sei alla ricerca di un lavoro per la prossima stagione estiva????? Siamo alla ricerca di vari profili da inserire i… - LuigiLaurii : @IdontLike_ITA @FaccioTommaso Ultima domanda, sei convinto che semplicemente prendendo i soldi da bezos (che comunq… - alefranchina : @Mario_JU @madforfree Semplificando al massimo, si mette un tetto limite ai rimborsi per le degenze dei malati rico… - notiziariofinan : La Fiom Cgil discute il piano di salvaguardia della Marelli. La direzione aziendale ha presentato un piano di rior… - Annika593482531 : RT @CMarziane: Dicono che non abbiamo energia in italy: Scoperte sei strutture vulcaniche nel Golfo di Napoli di fronte al Vesuvio. A rivel… -