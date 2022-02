Dove vedere Villarreal-Juventus del 22 febbraio 2022 (Di martedì 15 febbraio 2022) Martedì 22 febbraio si giocherà Villarreal-Juventus, partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. A sorpresa, i bianconeri di Massimiliano Allegri sono riusciti a raggiungere il primo posto nello stesso girone dei campioni d’Europa del Chelsea, guadagnandosi così un ottavo sulla carta meno complicato rispetto ad altre squadre (vedi ad esempio l’Inter che affronterà gli inglesi del Liverpool). Nonostante ciò, la Vecchia Signora non può e non deve abbassare la guardia, dal momento che gli avversari spagnoli meritano quantomeno il giusto rispetto: sono pur sempre riusciti a qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta, e solo per questo sono da considerarsi una squadra temibile. A seguire le informazioni su Dove vedere Villarreal-Juventus in ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 15 febbraio 2022) Martedì 22si giocherà, partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. A sorpresa, i bianconeri di Massimiliano Allegri sono riusciti a raggiungere il primo posto nello stesso girone dei campioni d’Europa del Chelsea, guadagnandosi così un ottavo sulla carta meno complicato rispetto ad altre squadre (vedi ad esempio l’Inter che affronterà gli inglesi del Liverpool). Nonostante ciò, la Vecchia Signora non può e non deve abbassare la guardia, dal momento che gli avversari spagnoli meritano quantomeno il giusto rispetto: sono pur sempre riusciti a qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta, e solo per questo sono da considerarsi una squadra temibile. A seguire le informazioni suin ...

