Roma. Positivo e no vax rifiuta le cure, poi aggredisce l’infermiera al San Camillo (Di lunedì 14 febbraio 2022) Stava male, ma nonostante questo ha continuato a sostenere la sua tesi da no-vax e non ha voluto assolutamente farsi curare da chi, invece, era lì solo per aiutarlo. Poi, come se non bastasse, dopo il rifiuto ha pensato bene di aggredire un’infermiera, che ha avuto l’unica ‘colpa’ di fare il suo lavoro e di trovarsi lì in quei momenti. E’ successo venerdì sera al San Camillo di Roma: è qui che un paziente ha dato in escandescenze e ha continuato ad urlare contro quella che a gran voce ha definito una dittatura sanitaria. Lui, convinto no vax, ha fatto di tutto pur di non farsi curare, nonostante fosse in ospedale perché Positivo al virus. Leggi anche: Roma, entra in ospedale e aggredisce un’infermiera: porte distrutte a calci e pugni Roma. Positivo al Covid ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 14 febbraio 2022) Stava male, ma nonostante questo ha continuato a sostenere la sua tesi da no-vax e non ha voluto assolutamente farsi curare da chi, invece, era lì solo per aiutarlo. Poi, come se non bastasse, dopo il rifiuto ha pensato bene di aggredire un’infermiera, che ha avuto l’unica ‘colpa’ di fare il suo lavoro e di trovarsi lì in quei momenti. E’ successo venerdì sera al Sandi: è qui che un paziente ha dato in escandescenze e ha continuato ad urlare contro quella che a gran voce ha definito una dittatura sanitaria. Lui, convinto no vax, ha fatto di tutto pur di non farsi curare, nonostante fosse in ospedale perchéal virus. Leggi anche:, entra in ospedale eun’infermiera: porte distrutte a calci e pugnial Covid ...

