“Noi due diventeremo tre”. Cicogna a Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice aspetta il primo figlio (Di lunedì 14 febbraio 2022) In poche come lei hanno saputo, negli ultimi anni, lasciare un segno profondo a Uomini e Donne. Era stata una delle corteggiatrici più apprezzate già dal suo primo ingresso quando entrò in studio per corteggiare l’ex calciatore Oscar Branzani. Un’avventura finita male. Come il secondo tentativo quando il tronista Luca Onestini decise di chiamarla come corteggiatrice insieme a Giulia Latini e Soleil Sorge (quest’ultima fu la scelta del tronista). Per il lieto fine fu necessario il terzo tentativo. Venne infatti scelta da Carlo Pietropoli. La relazione, partita già tra mille difficoltà dovute a litigi e al lockdown però, non decollò: a ottobre, dopo appena 5 mesi, i due avevano annunciato la rottura. Un lungo periodo di silenzio poi per l’ex Uomini e ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 14 febbraio 2022) In poche come lei hanno saputo, negli ultimi anni, lasciare un segno profondo a. Era stata una delle corteggiatrici più apprezzate già dal suoingresso quando entrò in studio per corteggiarecalciatore Oscar Branzani. Un’avventura finita male. Come il secondo tentativo quando il tronista Luca Onestini decise di chiamarla comeinsieme a Giulia Latini e Soleil Sorge (quest’ultima fu la scelta del tronista). Per il lieto fine fu necessario il terzo tentativo. Venne infatti scelta da Carlo Pietropoli. La relazione, partita già tra mille difficoltà dovute a litigi e al lockdown però, non decollò: a ottobre, dopo appena 5 mesi, i due avevano annunciato la rottura. Un lungo periodo di silenzio poi pere ...

