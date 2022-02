La manifestazione no vax è un flop: il Circo Massimo è vuoto (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il raduno no vax pubblicizzato da giorni si è rilevato un flop colossale: nessun manifestante all'appuntamento del Circo Massimo, a Piazza Venezia soltanto 30 persone. E il leader marcia da solo Leggi su ilgiornale (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il raduno no vax pubblicizzato da giorni si è rilevato uncolossale: nessun manifestante all'appuntamento del, a Piazza Venezia soltanto 30 persone. E il leader marcia da solo

