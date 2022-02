Green pass: Meloni: va abolito subito, è vessatorio (Di lunedì 14 febbraio 2022) "Mentre tutto il mondo allenta le restrizioni, da domani in Italia centinaia di migliaia di lavoratori rimarranno a casa senza stipendio per l'ignobile ricatto del Green pass. Proibire alle persone di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 14 febbraio 2022) "Mentre tutto il mondo allenta le restrizioni, da domani in Italia centinaia di migliaia di lavoratori rimarranno a casa senza stipendio per l'ignobile ricatto del. Proibire alle persone di ...

Advertising

borghi_claudio : Non solo green pass. Questa settimana si saprà anche se ci sarà il via libera ai #referendumgiustizia e potrebbe essere un terremoto. - stanzaselvaggia : Non chiedevano il green pass e se ne vantavano, entrano a fare dei controlli e trovano 5 dipendenti su 10 non in re… - NicolaPorro : ?? Il piano di #Ricciardi per vaccini e #greenpass: 'Deve diventare la nuova normalità...' ???? - Marcolit67 : @matteosalvinimi Ma cazzo!!! Fino a ieri hai votato a favore del green pass è ora fai la guerra green pass??? - ClaudiaTicinese : RT @Geny595187941: Green pass, Pietro Senaldi: 'Ministro Speranza, ora basta. Oggi l'obbligo è solo una vendetta' -