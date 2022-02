Short track olimpico: Sighel cade in finale, dopo una grande prova nei 500 metri (Di domenica 13 febbraio 2022) Pechino – Arrivano due top five per l’Italia dello Short track in questo 13 febbraio ricco di emozioni e colpi di scena. La Nazionale tricolore guidata dagli allenatori Kenan Gouadec ed Assen Pandov si conferma super competitiva ai massimi livelli con un’altra medaglia sfiorata anche oggi nei 500 metri maschili. Protagonista di giornata Pietro Sighel, già d’argento in questa edizione dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 con la staffetta mista. Per il giovane talento tricolore delle Famme Gialle una giornata iniziata alla grande con il secondo posto nella batteria dei quarti di finale sulla distanza seguito poi da una semifinale al cardiopalma nella quale ha ottenuto la qualificazione al fotofinish e per un solo millesimo davanti al russo Sitnikov. Poi, in ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 13 febbraio 2022) Pechino – Arrivano due top five per l’Italia delloin questo 13 febbraio ricco di emozioni e colpi di scena. La Nazionale tricolore guidata dagli allenatori Kenan Gouadec ed Assen Pandov si conferma super competitiva ai massimi livelli con un’altra medaglia sfiorata anche oggi nei 500maschili. Protagonista di giornata Pietro, già d’argento in questa edizione dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 con la staffetta mista. Per il giovane talento tricolore delle Famme Gialle una giornata iniziata allacon il secondo posto nella batteria dei quarti disulla distanza seguito poi da una semial cardiopalma nella quale ha ottenuto la qualificazione al fotofinish e per un solo millesimo davanti al russo Sitnikov. Poi, in ...

ItaliaTeam_it : ????????????????????????, ??????????????????????????! ?? In finale il quartetto formato da Martina Valcepina, Arianna Fontana, Andrea Cassin… - ItaliaTeam_it : Quarti, semifinale e finale. Un percorso d’argento per la staffetta mista di short track #ItaliaTeam! ???? GRANDISS… - Eurosport_IT : ARIANNA FONTANA E' LEGGENDA! ?????? Con 9 medaglie Olimpiche, è lei l'atleta più medagliata nella storia dello short… - dariopetisso : RT @Seoul_ItalyBTS: #Instagram????? | storie IG di #Namjoon (rkive / @BTS_twt) - 130222 1. #RM: Forzaaa 2. #RM: 'Grandi' - fseviareggio : RT @Adnkronos: #Pechino2022 e short track, sfuma il sogno medaglia per #Sighel. -