Lutto Domenica in: l'annuncio in diretta (Di domenica 13 febbraio 2022) Grave Lutto per Domenica In, è morto una persona molto vicina ad un volto noto al pubblico del talk show di Rai Uno. Mara Venier ha dato l'annuncio in diretta. Ecco di chi si tratta. L'inizio del programma di Rai Uno della Domenica inizia con una brutta notizia. Stefano Palatresi, storico maestro e direttore d'orchestra di numerose trasmissioni, è stato colpito da un pesante Lutto familiare. Scopriamo chi è morto. Domenica In è tornato in onda come tutte le settimane, continuando sempre con lo speciale dedicato al Festival di Sanremo 2022, anche se Mara Venier e tutto il cast è tornato a Roma. Stefano Palatresi è un volto molto popolare agli spettatori di Rai Uno. Da tantissimi anni è maestro e direttore d'orchestra di numerose trasmissioni ...

