Gli anziani "prigionieri" delle case popolari (Di domenica 13 febbraio 2022) Disagi per 50 famiglie in via Tofano, torre di 10 piani. Fi: "A singhiozzo anche in via Saint Bon e Mar Nero" Leggi su ilgiornale (Di domenica 13 febbraio 2022) Disagi per 50 famiglie in via Tofano, torre di 10 piani. Fi: "A singhiozzo anche in via Saint Bon e Mar Nero"

Ultime Notizie dalla rete : Gli anziani Fine vita, un referendum poco chiaro Tra gli altri, anche sotto l'aspetto della morale, si nota il commento di Francesco Paolo Casavola, ... I più anziani fra noi, specie se hanno vissuto infanzia e adolescenza in un Italia per allora per ...

Condotta idrica serbatoio Covignano: modifiche al traffico in zona Grottarossa ... posizionata a monte del cantiere, per il prelievo, il trasporto o l'aiuto al trasbordo in ambulanza o altri mezzi destinati ai malati, gli anziani e alle persone con disabilità.

'Senza amore gli anziani muoiono'. Le reti di persone garanzia di vita contro la solitudine Diocesi di Lecce Gli anziani "prigionieri" delle case popolari Fosse un caso isolato, ci sarebbe anche potuta passare sopra, ma gli ascensori nelle case popolari di via Tofano (e non solo) «si fermano ogni due per tre - protesta -, in questa torre vivono tanti ...

"Per curarsi vengono tutti in Pronto soccorso" "I medici di base visitano meno, forse anche perché pieni di lavoro, e questo succede anche nelle Case della salute. Gli anziani alla fine vengono perlopiù in ospedale". "Sì. Quando ce lo hanno ...

