Furto con scasso in un bar a Napoli, individuati i tre autori (Di domenica 13 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono stati individuati i ladri che nella notte tra l'11 e il 12 febbraio scorso, forzando la saracinesca di una caffetteria di via Gemito, a Napoli, erano entrati all'interno dell'attività commerciale rubando il registratore di cassa. I Carabinieri della Compagnia Vomero – allertati dal titolare – hanno esaminato le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza. Perquisendo diverse abitazioni di persone già note alle forze dell'ordine, i militari hanno scoperto i responsabili del Furto. Si tratta di tre pregiudicati rispettivamente di 35, 31 e 34 anni, denunciati in stato di libertà. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

