Genoa – Salernitana, Blessin: “Fare il possibile per i tre punti” (Di sabato 12 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiGenova – “Bilanciare la pressione e l’entusiasmo“. Alexander Blessin non ha dubbi alla vigilia della delicatissima sfida salvezza con la Salernitana in programma domani al Ferraris. “Quella di domani è una partita molto, molto importante e sarà una sfida difficile ma come si è visto nelle ultime due partite con il nostro modo di giocare siamo riusciti a trascinare i nostri tifosi che sono diventati il dodicesimo uomo in campo-ha spiegato-. E questo sarà importante riuscire a farlo anche domani ripetendo le ultime prestazioni. Viviamo partita dopo partita ma quella di domani è sicuramente una finale e per questo dobbiamo cercare di Fare il possibile per conquistare i tre punti e raggiungere il miglior risultato possibile”. Per il tecnico una settimana di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiGenova – “Bilanciare la pressione e l’entusiasmo“. Alexandernon ha dubbi alla vigilia della delicatissima sfida salvezza con lain programma domani al Ferraris. “Quella di domani è una partita molto, molto importante e sarà una sfida difficile ma come si è visto nelle ultime due partite con il nostro modo di giocare siamo riusciti a trascinare i nostri tifosi che sono diventati il dodicesimo uomo in campo-ha spiegato-. E questo sarà importante riuscire a farlo anche domani ripetendo le ultime prestazioni. Viviamo partita dopo partita ma quella di domani è sicuramente una finale e per questo dobbiamo cercare diilper conquistare i tree raggiungere il miglior risultato”. Per il tecnico una settimana di ...

Advertising

sportli26181512 : Genoa, Blessin: 'Salernitana? Faremo di tutto per vincere': Il tecnico: 'Viviamo partita dopo partita ma questa è s… - anteprima24 : ** #Genoa - #Salernitana, #Blessin: 'Fare il possibile per i tre punti' ** - _internelcuore_ : Ma non io potevo tifare il Cagliari la Salernitana o il Genoa almeno mi rassegnavo subito e non soffrivo #NapoliInter - UnoTvnews : Salernitana, sfida salvezza a Marassi. Genoa penultima in classifica. Colantuono: “Sarà una partita lottata”… - pianetagenoa : Genoa-Salernitana: domani biglietti ancora in vendita - -