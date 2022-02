Conferenza stampa Mazzarri: «Abbiamo svoltato ora serve continuità. Su Joao Pereiro…» (Di sabato 12 febbraio 2022) L’allenatore del Cagliari Walter Mazzarri presenta ai media in Conferenza stampa il match di domani contro l’Empoli L’allenatore del Cagliari Walter Mazzarri presenta ai media in Conferenza stampa il match di domani contro l’Empoli. Le sue parole: Joao PEDRO PEREIRO – «Intanto Abbiamo diversi attaccanti, che in base al nostro gioco possono essere importanti. Con 5 cambi, molto atletismo nel calcio, anche le punte devono correre e pressare. Loro due possono coesistere, si possono integrare, a partita in corso possiamo avere anche tre attaccanti. Alla fine conta solo il risultato e l’equilibrio è sempre al primo posto, dobbiamo vincere prendendo pochi gol e farne uno in più» EMPOLI E CENA– «La cena di squadra doveva essere fatta dopo il mercato, ha ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 febbraio 2022) L’allenatore del Cagliari Walterpresenta ai media inil match di domani contro l’Empoli L’allenatore del Cagliari Walterpresenta ai media inil match di domani contro l’Empoli. Le sue parole:PEDRO PEREIRO – «Intantodiversi attaccanti, che in base al nostro gioco possono essere importanti. Con 5 cambi, molto atletismo nel calcio, anche le punte devono correre e pressare. Loro due possono coesistere, si possono integrare, a partita in corso possiamo avere anche tre attaccanti. Alla fine conta solo il risultato e l’equilibrio è sempre al primo posto, dobbiamo vincere prendendo pochi gol e farne uno in più» EMPOLI E CENA– «La cena di squadra doveva essere fatta dopo il mercato, ha ...

