Vanessa Incontrada “finisce” in commissariato: la reazione dei fan stupisce (Di venerdì 11 febbraio 2022) Vanessa Incontrada è pronta per la mini serie in onda da questa sera su Canale 5. I fan non vedono l’ora di seguirla nei panni di Fosca Innocenti. Vanessa Incontrada… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 11 febbraio 2022)è pronta per la mini serie in onda da questa sera su Canale 5. I fan non vedono l’ora di seguirla nei panni di Fosca Innocenti.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

QuiMediaset_it : Al via in prima serata su #Canale5 la nuova serie con @VaneIncontrada #FoscaInnocenti - Wootunemagazine : Venerdì 11 febbraio, in prima serata su #Canale5, al via la nuova serie “#FoscaInnocenti”, che vede protagonisti… - iOpinionistaWeb : @CouchPotato7 Perché c’è la nuova serie di Vanessa Incontrada, torna settimana prossima con appuntamento lunedì e giovedi - Giornaleditalia : #foscainnocenti Fosca Innocenti: la storia vera che ispira la serie con Vanessa Incontrada - Heidy_VIP_ : @tinyseulgis_ Non lo fa perchè c'è la prima puntata della seria di Vanessa Incontrada -