“Purtroppo è morta”. Lutto a Vite al limite, addio a una delle pazienti più discusse del dottor Nowzaradan (Di venerdì 11 febbraio 2022) Destinee LaShaee, la prima star transgender a partecipare al reality show “My 600-Lb. Vita”, in onda in Italia col nome Vite al limite, è morta all’età di 30 anni. Nel corso della stagioni di Vite al limite i pazienti del dottor Now che non ce l’hanno fatta sono stati nove. Henry Foots, Robert Buchel, deceduto durante le riprese della sesta stagione il 15 novembre 2017 – è stata la prima morte di un paziente avvenuta durante la serie – James “L.B.” Bonner, morto suicida a 30 anni, Lisa Fleming, Sean Milliken, Kelly Mason, Coliesa McMillian e James King. Lutto a Vite al limite, morta una delle pazienti del dottor ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022) Destinee LaShaee, la prima star transgender a partecipare al reality show “My 600-Lb. Vita”, in onda in Italia col nomeal, èall’età di 30 anni. Nel corso della stagioni dialdelNow che non ce l’hanno fatta sono stati nove. Henry Foots, Robert Buchel, deceduto durante le riprese della sesta stagione il 15 novembre 2017 – è stata la prima morte di un paziente avvenuta durante la serie – James “L.B.” Bonner, morto suicida a 30 anni, Lisa Fleming, Sean Milliken, Kelly Mason, Coliesa McMillian e James King.alunadel...

