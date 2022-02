Pontedera | col coltello a scuola a 12 anni per rapinare un 15enne | la trappola | l' agguato e le indagini

(Di venerdì 11 febbraio 2022) L'invito a recarsi in cortile con una scusa, poi il blitz: la lama puntata addosso, quattro persone attorno per "fare paura". Sembra il far west ma accade tutto durante la ricreazione

Advertising

iltirreno : ?? IL RACCONTO DELL'AGGUATO A RICREAZIONE - L'invito a recarsi in cortile con una scusa, poi il blitz: la lama punta… - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - Europool, con il Recanati in Coppa Italia una vittoria con dedica speciale. Ora sotto col Po… - TirrenoLivorno : Intatto e inesploso; 25 centimetri di lunghezza e cinque di diametro. - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - Damiani&Gatti, Mazoni: ''Gruppo unito, mi piace competere e vincere. Col Pontedera sfida ins… - fseviareggio : RT @iltirreno: Tra gli ulivi un ordigno della seconda guerra mondiale: la scoperta nel Pisano -

Ultime Notizie dalla rete : Pontedera col

Il Tirreno

Per Lucca è poi fondamentale migliorare i collegamentiporto di Livorno per il trasporto delle ... il Comune di Lucca sta sviluppando il progetto della "Greenway Lucca -" di cui è stato ...Per Lucca è poi fondamentale migliorare i collegamentiporto di Livorno per il trasporto delle ... il Comune di Lucca sta sviluppando il progetto della "Greenway Lucca -" di cui è stato ...Ritorno in campo col botto per l’Atletico Cenaia ... trequartista classe 2001 con trascorsi anche nelle giovanili del Pontedera; l’altro tassello a disposizione dell’allenatore Marmugi ...Il rincuorante successo di domenica sull’Imolese, che ha portato una utile iniezione di fiducia nel gruppo in vista della difficile trasferta di dopodomani a Chiavari contro l’Entella dell’ex Magrassi ...