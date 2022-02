Il Cantante Mascherato al via oggi 11 febbraio: gli ospiti della prima puntata del programma di Milly Carlucci (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il Cantante Mascherato torna in televisione con la sua terza ed attesissima edizione. Venerdì 11 febbraio 2022 Milly Carlucci conduce la prima delle sei puntate del divertente ed appassionante show e la partenza sarà davvero entusiasmante. La conduttrice ha infatti preparato una partenza con il botto visto che durante la prima serata a fare compagnia alle 12 maschere del programma ci saranno altrettanti ospiti scelti tra i grandi della nostra musica. Serata di duetti intensi ed affascinanti sotto lo sguardo e le orecchie attente della giuria formata da Francesco Facchinetti, Caterina Balivo, Flavio Insinna ed Arisa. Scopri tutti i duetti della prima serata de Il ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 11 febbraio 2022) Iltorna in televisione con la sua terza ed attesissima edizione. Venerdì 112022conduce ladelle sei puntate del divertente ed appassionante show e la partenza sarà davvero entusiasmante. La conduttrice ha infatti preparato una partenza con il botto visto che durante laserata a fare compagnia alle 12 maschere delci saranno altrettantiscelti tra i grandinostra musica. Serata di duetti intensi ed affascinanti sotto lo sguardo e le orecchie attentegiuria formata da Francesco Facchinetti, Caterina Balivo, Flavio Insinna ed Arisa. Scopri tutti i duettiserata de Il ...

