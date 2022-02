Dotazioni organiche Dirigenti scolastici e DSGA a s 2022 2023 | acquisizione dati alunni entro il 18 febbraio

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Onde procedere alla regolare definizione delledeie congiuntamente deiper l’A. S., la “Direzione generale per il personale scolastico” del Ministero dell’Istruzione ha chiesto a ciascuna Direzione Generale degli Ufficiregionali di avere cognizione della consistenza numerica definitiva delle istituzioni scolastiche di ciascuna regione normo-dimensionate e sottodimensionate L'articolo .

Advertising

SIVeMP_Naz : Le iniziative di comunicazione e sensibilizzazione devono essere accompagnate da modelli organizzativi che garanti… -

Ultime Notizie dalla rete : Dotazioni organiche

Il Gazzettino di Brindisi

... le famiglie ed il personale in servizio: qualitative ed essenziali misure di sicurezza; diminuzione dei rapporti numerici; aumento delle; costante monitoraggio diagnostico per ...... "La situazione può trovare soluzione all'interno delle case di reclusione, attraverso un miglioramento organizzativo e il potenziamento delledel personale dal Ministero della ...Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta Cronaca ..."Le organizzazioni sindacali hanno appreso per vie informali, che finalmente l'assessorato Regionale alla Salute sta sbloccando la dotazione organica ed il piano triennale del fabbisogno dell’Azienda ...