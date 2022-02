Da oggi 11 febbraio stop a mascherine all’aperto: obbligo al chiuso (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma – Via l’obbligo dell’uso delle mascherine all’aperto a partire da oggi. Lo ha deciso il ministro della Salute Roberto Speranza che ha firmato un’ordinanza in merito. Rimane, però quello di mantenerle al chiuso. “Fino al 31 marzo 2022 è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche norme di legge o da appositi protocolli sanitari o linee guida, nei luoghi all’aperto è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o ... Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma – Via l’dell’uso dellea partire da. Lo ha deciso il ministro della Salute Roberto Speranza che ha firmato un’ordinanza in merito. Rimane, però quello di mantenerle al. “Fino al 31 marzo 2022 è fattosull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi aldiversi dalle abitazioni private. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche norme di legge o da appositi protocolli sanitari o linee guida, nei luoghiè fattosull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o ...

