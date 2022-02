Covid: il principe Carlo è positivo per la seconda volta (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il principe Carlo è risultato positivo al Covid e ora si trova ora in isolamento. A dare l’annuncio è stata Clarence House con un messaggio pubblicato sull’account Twitter dell’erede al trono: “Sua altezza reale è profondamente dispiaciuto di non poter partecipare agli eventi di oggi a Winchester e cercherà di riprogrammare la sua visita il prima possibile”. Vi raccomandiamo... Il principe Carlo ha il Coronavirus È la seconda volta che il principe, 73 anni, si ammala di Covid. La prima volta in cui aveva contratto il virus in forma non grave era il 2020. Non si sa se anche in questa occasione sia asintomatico. Resta qualche preoccupazione ... Leggi su diredonna (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ilè risultatoale ora si trova ora in isolamento. A dare l’annuncio è stata Clarence House con un messaggio pubblicato sull’account Twitter dell’erede al trono: “Sua altezza reale è profondamente dispiaciuto di non poter partecipare agli eventi di oggi a Winchester e cercherà di riprogrammare la sua visita il prima possibile”. Vi raccomandiamo... Ilha il Coronavirus È lache il, 73 anni, si ammala di. La primain cui aveva contratto il virus in forma non grave era il 2020. Non si sa se anche in questa occasione sia asintomatico. Resta qualche preoccupazione ...

