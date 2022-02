A che ora gareggia Marcell Jacobs oggi e dove vederlo in tv: programma Orlen Cup Lodz e streaming (Di venerdì 11 febbraio 2022) oggi venerdì 11 febbraio Marcell Jacobs tornerà in gara alla Orlen Cup di Lodz (Polonia), tappa del World Indoor Tour di atletica leggera (livello silver). Il Campione Olimpico dei 100 metri sarà grande protagonista alla Atlas Arena e andrà a caccia della vittoria, dopo aver trionfato in 6.51 a Berlino la scorsa settimana, quando rientrò in pista a sei mesi di distanza dalla doppia apoteosi di Tokyo. L’azzurro si cimenterà sui 60 metri indoor, distanza su cui vinse il titolo continentale nella passata stagione. Il velocista lombardo è atteso da un doppio appuntamento: alle ore 19.00 la batteria, alle ore 19.55 la finale. Marcell Jacobs vorrà fare saltare il banco, cercando di avvicinarsi al suo record personale (6.47) e di progredire verso il record europeo (6.42). Si ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022)venerdì 11 febbraiotornerà in gara allaCup di(Polonia), tappa del World Indoor Tour di atletica leggera (livello silver). Il Campione Olimpico dei 100 metri sarà grande protagonista alla Atlas Arena e andrà a caccia della vittoria, dopo aver trionfato in 6.51 a Berlino la scorsa settimana, quando rientrò in pista a sei mesi di distanza dalla doppia apoteosi di Tokyo. L’azzurro si cimenterà sui 60 metri indoor, distanza su cui vinse il titolo continentale nella passata stagione. Il velocista lombardo è atteso da un doppio appuntamento: alle ore 19.00 la batteria, alle ore 19.55 la finale.vorrà fare saltare il banco, cercando di avvicinarsi al suo record personale (6.47) e di progredire verso il record europeo (6.42). Si ...

