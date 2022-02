Lega Serie A contro Figc | interviene Vezzali | “Evitate atti dirompenti | serve confronto costruttivo”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) “Cercate una sintesi eddeterminazioni che possano inficiare il. Cercate unche tenga conto dell’autonomia dellae della portata dei principi generali”. E’ questo il contenuto di una lettera inviata dal sottosegretario allo sport, Valentina, ai venti club diA e per conoscenza anche alla, in seguito alla crisi scoppiata tra la Federcalcio e ladel massimo campionato per via della volontà di Gravina di proseguire con le modifiche sullo statuto in tema di governance: “Offro la mia disponibilità a una miava partecipazione”, ha aggiunto. SportFace.