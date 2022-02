Inter, Amadeus: «Anche la Juve per lo scudetto. E non solo lei…» (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Amadeus, noto conduttore e tifoso dell’Inter, si è espresso così in merito alla lotta scudetto. Ecco le sue dichiarazioni Ai microfoni di Radio Sportiva, Amadeus si è espresso così sulla lotta scudetto. Juve – «L’avrei esclusa prima dell’arrivo di Vlahovic. Adesso non solo perché c’è Vlahovic ma Anche da un punto di vista psicologico per il mercato la vedo con una maggiore consapevolezza di forza. La Juventus rientra a pieno diritto nella lotta scudetto. Credo che le squadre siano queste: Inter, Milan, Napoli e Juventus. Si deciderà tutto secondo me nel prossimo mese. Ora è il momento di tener botta. LInter non deve permettere a nessuno di superarla. Se li tiene ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022), noto conduttore e tifoso dell’, si è espresso così in merito alla lotta. Ecco le sue dichiarazioni Ai microfoni di Radio Sportiva,si è espresso così sulla lotta– «L’avrei esclusa prima dell’arrivo di Vlahovic. Adesso nonperché c’è Vlahovic mada un punto di vista psicologico per il mercato la vedo con una maggiore consapevolezza di forza. Lantus rientra a pieno diritto nella lotta. Credo che le squadre siano queste:, Milan, Napoli entus. Si deciderà tutto secondo me nel prossimo mese. Ora è il momento di tener botta. Lnon deve permettere a nessuno di superarla. Se li tiene ...

Advertising

FBiasin : “Sempre forza #Inter”. #Amadeus, conferenza stampa del 2/2/22 #Sanremo2022 - CalcioNews24 : #Inter, #Amadeus avverte: anche la #Juve per lo scudetto. E non solo...??? - news24_inter : #Amadeus teme il ritorno della #Juventus ?? - mmmessjj : RT @yoliebes: Un applauso ai tifosi dell'Inter per la dedica al figlio di Amadeus #Stima #InterRoma - yoliebes : Un applauso ai tifosi dell'Inter per la dedica al figlio di Amadeus #Stima #InterRoma -