Covid | in Campania restano le mascherine

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Come anticipato dal governatore Vincenzo De Luca, l’obbligo delleresta in vigore in, facendo una scelta diversa rispetto al decreto del governo nazionale. Oggi la Regione ha pubblicato l’ordinanza valida fino al 28 febbraio: “L’utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’esterno, resta obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato”. L’ordinanza raccomanda l’utilizzazione anche “all’aperto – ad esempio nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento – nonche’ nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, e nei contesti di trasporto pubblico all’aperto quali traghetti, battelli, navi”. Il provvedimento prevede anche la pena di una sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro per la trasgressione dell’ordinanza. Resta ...