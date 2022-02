In Valle d’Aosta crolla il numero delle classi in quarantena per Covid (Di martedì 8 febbraio 2022) Nell'ultima settimana è crollato il numero di classi in quarantena, in regime di autosorveglianza o in didattica mista per il Covid-19, in ogni ordine e grado della scuola della Valle d'Aosta. Una settimana fa, le classi in quarantena dalla scuola materna alle superiori erano il 14,5%, oggi sono precipitate ad appena l'1,87%. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 8 febbraio 2022) Nell'ultima settimana èto ildiin, in regime di autosorveglianza o in didattica mista per il-19, in ogni ordine e grado della scuola dellad'Aosta. Una settimana fa, leindalla scuola materna alle superiori erano il 14,5%, oggi sono precipitate ad appena l'1,87%. L'articolo .

