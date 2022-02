Decapita moglie 17enne e ne esibisce la testa per strada, orrore in Iran (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Decapitata dal marito, a 17 anni, per non aver accettato quel matrimonio che la famiglia le aveva imposto quando ne aveva 12. La vittima si chiamava Mona Heidari ed era fuggita in Turchia per cercare di sottrarsi a quel cugino, diventato marito contro la sua volontà, che non le ha dato scampo. Sui social circola un’immagine sorridente della ragazza, mentre l’agenzia di stampa Rokna racconta dell’uccisione avvenuta ad Ahvaz, capoluogo della provincia di Khusestan in Iran, dove era stata costretta dalla famiglia a tornare. Su YouTube circola inoltre un video scioccante dove si vede il marito della vittima sfilare per le strade di Ahvaz, sorridente, con la testa di Mona nella mano sinistra e un grosso coltello insanguinato nella destra. L’agenzia di stampa Isna riferisce che il marito di Mona l’aveva accusata di adulterio. ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) –ta dal marito, a 17 anni, per non aver accettato quel matrimonio che la famiglia le aveva imposto quando ne aveva 12. La vittima si chiamava Mona Heidari ed era fuggita in Turchia per cercare di sottrarsi a quel cugino, diventato marito contro la sua volontà, che non le ha dato scampo. Sui social circola un’immagine sorridente della ragazza, mentre l’agenzia di stampa Rokna racconta dell’uccisione avvenuta ad Ahvaz, capoluogo della provincia di Khusestan in, dove era stata costretta dalla famiglia a tornare. Su YouTube circola inoltre un video scioccante dove si vede il marito della vittima sfilare per le strade di Ahvaz, sorridente, con ladi Mona nella mano sinistra e un grosso coltello insanguinato nella destra. L’agenzia di stampa Isna riferisce che il marito di Mona l’aveva accusata di adulterio. ...

Advertising

zazoomblog : Orrore in Iran: decapita la moglie 17enne per un presunto tradimento - #Orrore #Iran: #decapita #moglie - loanartemisia : RT @RagazzidiTehran: SENZA PAROLE IN #IRAN Un uomo decapita la moglie di appena 17 anni, dopo che quest'ultima aveva tentato di fuggire in… - AnnaFado : RT @RagazzidiTehran: SENZA PAROLE IN #IRAN Un uomo decapita la moglie di appena 17 anni, dopo che quest'ultima aveva tentato di fuggire in… - iannetts70 : RT @RagazzidiTehran: SENZA PAROLE IN #IRAN Un uomo decapita la moglie di appena 17 anni, dopo che quest'ultima aveva tentato di fuggire in… - giorgia13 : RT @RagazzidiTehran: SENZA PAROLE IN #IRAN Un uomo decapita la moglie di appena 17 anni, dopo che quest'ultima aveva tentato di fuggire in… -